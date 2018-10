Ronaldo laat peperduur klokje zien, McGregor respectvol na nederlaag

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Ronaldo laat diamanten horloge zien

Noblesse oblige. Je bent Cristiano Ronaldo of je bent het niet. Op een persconferentie liet de Portugees zijn peperdure horloge zien. Naar verluidt kost het kleinood meer dan twee miljoen dollar.

McGregor nederig na nederlaag tegen Khabib

Twee weken na zijn nederlaag tegen Khabib Nurmagomedov heeft Conor McGregor zijn analyse gegeven van het felbesproken UFC-gevecht. Dat deed hij via zijn Instagrampagina. De doorgaans grofgebekte Ier toonde zich ineens respectvol en hij stak de hand ook in eigen boezem.

Aubameyang toont nieuwste pareltje

Pierre-Emerick Aubameyang maakte gisteravond als invaller twee goals in de 3-1 overwinning van Arsenal op Leicester City. Vanochtend deelde hij weer eens een foto van een van zijn vele auto's, een rode LaFerrari.

Casillas op het Rode Plein

Iker Casillas speelt morgenavond alweer zijn 171ste wedstrijd in de Champions League, waarmee de 37-jarige doelman uit Spanje de absolute recordhouder is. Voor de wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou bezocht hij samen met een aantal ploeggenoten van FC Porto eerst nog het Rode Plein in de Russische hoofdstad.

Icardi geniet van kolkend San Siro

Mauro Icardi maakte zondagavond in blessuretijd de winnende treffer (1-0) in de Derby della Madonnina tussen Internazionale en AC Milan. Nadat de Argentijnse spits zijn goal had gevierd met zijn ploeggenoten en vrouw Wanda, nam hij nog even een momentje voor zichzelf. Daar werd deze prachtige foto van gemaakt.

Nelson geniet op het strand

De Australische atlete Ella Nelson (24) is al druk in voorbereiding op het nieuwe atletiekseizoen, maar vandaag geniet ze van een vrije dag op Elouera Beach.

Van Barneveld in Rome

Raymond van Barneveld is momenteel in Rome. Daar deelde de Haagse dartslegende de afgelopen negentien uur al zeven foto's van op Instagram, dus een foto met het Colosseum op de achtergrond mocht uiteraard niet ontbreken in de collectie.

Hamilton ontmoet Beckham Jr

Lewis Hamilton was afgelopen nacht bij de American Football-wedstrijd tussen de Atlanta Falcons en New York Giants (23-20) in het indrukwekkende en hypermoderne Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Voor de wedstrijd maakte Hamilton even een praatje met Giants-sterspeler Odell Beckham Jr, de best betaalde speler in de NFL.

Richarlison lacht om opmerkelijke foto

Everton won zondag met 2-0 van Crystal Palace. De Braziliaanse aanvaller Richarlison moest na afloop lachen toen hij deze opmerkelijke actiefoto van zichzelf voorbij zag komen.

Volledig scherm © Twitter @DiamondRegistry

Volledig scherm Mauro Icardi viert zijn winnende goal in de derby van Milaan met een kus voor zijn vrouw Wanda. © EPA