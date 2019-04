Ronaldo: Mama, ik kan geen wonderen verrichten

Max Verstappen op praatstoel bij ‘College Tour Jumbo’

15:36 Verplichtingen met sponsors of media, ze horen erbij. Max Verstappen werkt ze altijd keurig af, maar de ene keer pakt het leuker uit dan de andere. Voorafgaand aan de Jumbo Racedagen in mei was hij vanmiddag te gast op het hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten in Veghel.