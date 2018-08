Ronaldo met longontsteking opgenomen in het ziekenhuis

Sam Ligtlee kruipt uit de schaduw van zus Elis

15:12 Brons op de kilometer tijdrit tijdens het EK baanwielrennen in Glasgow, maar het voelde voor Sam Ligtlee als goud. De 20-jarige Eerbekenaar vestigde ineens zijn naam tussen de medaillewinnaars op een groot internationaal toernooi. ,,Ik heb al gezegd dat iedereen rekening met me moet gaan houden. Dit is de bevestiging’’, kruipt het talent steeds vaker uit de schaduw van grote zus Elis.