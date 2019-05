Ronaldo op bezoek bij Hamilton en co

‘Peaky Blinder’ Van Persie steunt ‘buddy’ Van Gerwen in Londen

20:37 Michael van Gerwen krijgt vanavond tijdens de beslissende avond in de Premier League of Darts steun uit een verwachte hoek. De net gestopte Feyenoorder Robin van Persie is - in Engelse stijl - naar Londen afgereisd om de Brabander aan te moedigen.