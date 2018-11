Ronaldo: United verdiende zege op geen enkele manier

,,Wij domineerden de wedstrijd en hadden de meeste kansen. We hadden het natuurlijk moeten afmaken. Manchester United verdiende op geen enkele manier de overwinning. Het was niet eens geluk, want geluk dwing je af. Het was een cadeautje’', vond de Portugese sterspeler.

Ronaldo verruilde deze zomer Real Madrid voor Juventus. Hij maakte tegen United het enige doelpunt voor de ‘Oude Dame’, een juweeltje. De Portugees nam de bal uit een lange voorzet in één keer op zijn slof en schoot onberispelijk raak. ,,Ik besefte pas dat het een fantastisch doelpunt was nadat ik het in de herhaling had gezien. Heel blij met die goal, maar zwaar teleurgesteld in het resultaat omdat we de wedstrijd makkelijk met drie of vier doelpunten verschil hadden kunnen winnen.’’