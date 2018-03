Ronde van Drenthe prooi voor Amy Pieters

Celtic zegeviert voor vierde maal op rij in Old Firm

15:13 De 'Old Firm' tussen Rangers FC en Celtic in Ibrox Stadium is voor de vierde keer op rij gewonnen door Celtic: 3-2. In een spectaculaire wedstrijd kroonde Franse invaller Odsonne Edouard zichzelf tot matchwinner in de 69ste minuut. Celtic speelde ruim een half uur met tien man.