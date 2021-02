Ronde van Vlaanderen = Elfstedentocht x Koningsdag x Oranje in WK-finale

Bizar record: deze honkballer tekent langste contract ooit

18 februari Fernando Tatis Jr. is dé smaakmaker van de San Diego Padres. En dat zal hij nog wel even blijven ook. De 22-jarige kortestop uit de Domicaanse Republiek staat op het punt zijn contact te verlengen met 14 jaar! Daarmee vestigt hij een nieuw record in het Amerikaanse honkbal.