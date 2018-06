Rondes van Dubai en Abu Dhabi worden samengevoegd

Op de kalender van de WorldTour prijken volgend jaar 37 wedstrijden, variërend van eendaagse klassiekers tot de grote wielerronden als Tour de France en Giro d'Italia. De koersen doorkruisen achttien landen en doen vier continenten aan.

De WorldTour begint traditioneel in Australië met de Tour Down Under (15-20 januari) en eindigt met de Ronde van Turkije (22-27 oktober). Het Vlaamse klassiekerseizoen opent op 2 maart met de Omloop Het Nieuwsblad. De Limburgse voorjaarsklassieker Amstel Gold Race wordt verreden op 21 april. De BinckBank Tour door België en Nederland is in 2019 van 12 tot en met 18 augustus.