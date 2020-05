Rood, geel, zwart of allemaal tegelijk: dit zijn de meest iconische sportshirts ooit

FC Twente biedt supporters meerdere opties aan bij aanschaf seizoen­kaart

9:16 FC Twente biedt de supporters drie opties aan bij de aanschaf van een jaarkaart voor het komende seizoen. Alle clubs in het betaalde voetbal worstelen met de vraag hoe ze de fans iets kunnen bieden, omdat de kans aanwezig is dat er een deel van het seizoen, of misschien wel de gehele competitie, geen publiek in de stadions mag.