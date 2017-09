Rood is heilig in Monza

Keert het Formule 1-circus terug op het historische Monza, dan gaat het altijd over tradities, over het verleden en over Ferrari. En helemaal dit jaar, nu de 70ste verjaardag van de eerste geproduceerde Ferrari 125S (1947) wordt gevierd. Zo is er die journalist die donderdag aan Sebastian Vettel vraagt wat een Ferrari nou zo bijzonder maakt, ten opzichte van andere sportauto's. ,,Poeh, hoe kan ik dat nou het beste omschrijven'', begint de Duitser, die net zijn contract bij de Italianen met drie jaar verlengd heeft. ,,Ik neem aan dat je geen Ferrari in je bezit hebt? Nee? Heb je ooit in een Ferrari gezeten? Ook niet? Dan ga ik je dat sterk aanbevelen. Het gevoel dat je alleen al krijgt als je in een Ferrari stapt... Als die motor start. Ik denk dat iedereen die van auto's houdt meteen verliefd is. Misschien moet je jouw opdrachtgever daarom maar gewoon eens vragen of het mogelijk is dat je zelf een dagje in een Ferrari mag rijden. Waarschijnlijk de beste manier om jouw vraag te beantwoorden.''