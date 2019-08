Rooney staat Cocu vanaf januari bij als speler-coach bij Derby County

MLS-seizoen loopt nog

De reguliere competitie in de MLS loopt tot begin oktober, daarna volgen nog de play-offs. DC United staat momenteel vierde in de Eastern Conference en zal zich daar zeer waarschijnlijk wel voor plaatsen. Rooney maakte in juli vorig jaar transfervrij de overstap van Everton naar DC United, waar hij in 46 wedstrijden al 25 keer scoorde. Eerder scoorde Rooney al 28 keer in 117 duels voor Everton en liefst 253 keer in 559 duels voor Manchester United, waarmee hij all-time clubtopscorer is. Hij is ook topscorer aller tijden van Engeland met 53 goals in 120 interlands.