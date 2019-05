Roosen breekt sleutelbeen bij val Californië

Formule 1 wil terug naar Afrika

14:59 De Formule 1 keert in 2020 na 35 jaar terug op Zandvoort en als het aan commercieel directeur Sean Bratches ligt, gaat de koningsklasse op termijn ook terug naar Afrika. ,,We racen nu op vijf continenten’', zei Bratches. ,,Het laatste bewoonbare continent waar we niet op racen, is Afrika. We zouden dat wel graag willen.”