Roosen derde in vierde etappe Ronde van Dubai

Recordaantal toeschouwers voor de Nederlandse handbalsters

13:30 De Nederlandse handbalsters spelen hun eerste thuiswedstrijd in de EK-kwalificatie voor een record aantal toeschouwers. Voor het duel met Hongarije, op 25 maart in Eindhoven, zijn inmiddels alle 6000 beschikbare toegangskaarten verkocht. Nooit eerder kwamen er in Nederland zo veel mensen naar een handbalwedstrijd kijken.