Roosen kopman in Vlaanderen

Boom onderging in januari een operatie waarbij hartritmestoornissen werden verholpen en ondervond in Parijs-Nice dat hij nog niet voldoende hersteld is. Hij laat daarom zijn favoriete voorjaarsklassiekers schieten en maakt zaterdag een voorzichtige rentree in de Volta Limburg Classic.



,,Omdat Lars niet start, gaan we anders deze wedstrijd in. We zullen proberen vrijer te koersen. We zijn benieuwd wat Timo en Amund kunnen. Ze moeten proberen een mooie uitslag te rijden'', lichtte ploegleider Nico Verhoeven toe. De ploeg bestaat verder uit de Nederlanders Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn en Bram Tankink, de Duitser Robert Wagner en de Belg Maarten Wynants.