Roosen na val met knieblessure naar ziekenhuis

BAANWIELRENNEN Wild verovert met Pieters wereldti­tel koppel­koers

2 maart Kirsten Wild en Amy Pieters hebben in het Poolse Pruszkow de wereldtitel op de koppelkoers veroverd. Het Nederlandse duo - vorig jaar in Apeldoorn goed voor zilver op het WK - bleef de Australische en Deense koppels voor in de Pruszkow Arena.