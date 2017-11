Rosberg sluit terugkeer in de Formule 1 definitief uit

Alcacer de grote man voor Barça bij jubileumduel Messi

23:10 Niet opnieuw Lionel Messi maar Paco Alcácer was de grote man bij Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Sevilla. Hij maakte in de stromende regen beide doelpunten voor de koploper van Spanje (2-1). Lionel Messi speelde zijn 600ste wedstrijd in dienst van de Catalanen.