Rotterdam lijkt start Tour de France voor mannen mis te lopen

Doemt er in het hart van de verdedi­ging bij GA Eagles luxepro­bleem op? ‘Gaat om totaal­plaat­je’

Jamal Amofa is op de weg terug, Gerrit Nauber maakt steeds meer minuten en Joris Kramer vindt meer en meer zijn plek. Zo doemt er in het hart van de verdediging bij Go Ahead Eagles een mooie concurrentiestrijd op.