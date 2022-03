Routinier Deniz Sahbaz wil nu oogsten met Rohda Raalte

Daar waar in de achterliggende seizoenen, de door covid-19 niet uitgespeelde jaargangen buiten beschouwing latend, Rohda steevast in een stevige dip belandde, ziet het er nu allemaal zeer solide uit bij de ploeg van trainer Laurens Knippenborg. De kans dat Rohda ook dit seizoen in een vormcrisis terecht komt is nihil. Dat is geen aanname, maar een constatering. De ploeg speelt daarvoor te solide en als eenheid. De routine van Deniz Sahbaz speelt daarin een cruciale rol.