Routiniers Devenyns en Keisse langer bij ploeg Lefevere

De 37-jarige Keisse begint aan zijn twaalfde seizoen als lid van de succesvolle ‘Wolfpack’, Devenyns gaat zijn tiende jaar in. Hij viert volgende maand z’n 37ste verjaardag. ,,Ze zullen niet nog eens vijf jaar doorgaan”, zegt Lefevere. “Maar we weten precies wat we aan ze hebben en wat ze toevoegen aan het team. Zie het als een blijk van vertrouwen.”

Keisse rijdt al sinds 2010 voor Quick-Step. De Belg, die ook op de baan actief is, won in 2015 de slotetappe in de Giro. ,,Mijn droom is om door te gaan met wielrennen tot mijn 40e verjaardag, op 21 december 2022. Ik heb dus nog twee jaar te gaan”, zegt Keisse. Devenyns, in februari winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, begon in 2009 bij Quick-Step. In 2017, na drie jaar bij andere ploegen, keerde hij terug bij Lefevere.