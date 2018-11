Roy en Bas Koffijberg snel uitgeschakeld op Grand Prix judo in Den Haag

Roy (22) sneuvelde al in de eerste ronde waar hij verloor van de Syriër Mohamad Akkash, Broer Bas (26) haalde nog wel de tweede ronde, maar daar bleek Boldbaatar Ganbat uit Mongolië te sterk.

Bas Koffijberg

Bas: ,,Ik houd er een beetje een dubbel gevoel aan over. Het was belangrijk voor me dat ik de eerste partij zou winnen. Ik heb een lastig seizoen achter de rug, waar ik vaak in de eerste partij verloor. Dat moest nu beter.” Dat lukte tegen zijn Portugese tegenstander. ,,Van hem had ik eind oktober nog verloren in Glasgow, maar nu stond ik veel beter. Al kwam het wel tot een verlenging. Daar kon ik hem dwingen tot een derde straf en won ik.” Dat gaf een goed gevoel, aldus de Drontenaar, die doordeweeks sport en woont op sportcentrum Papendal. ,,Maar in de tweede ronde stuitte ik op Boldbaatar Ganbat, een oud-wereldkampioen. Die was gewoon beter, zo simpel was het. Hij zette me vast op mijn rechterarm. Dat was frustrerend want ik heb niet het gevoel dat ik heb kunnen laten zien wat ik kan. Nu is het de komende tijd hard werken aan wat beter moet. Ik moet ook met mijn linkerarm kunnen starten, al heb ik de neiging om rechts te beginnen. Dat was tegen deze tegenstander niet goed genoeg.”

Roy Koffijberg

Het toernooi was na een ronde al voorbij voor Roy Koffijberg. De Syriër Mohamad Akkash verraste de Drontenaar. ,,Het was echt slecht van mijn kant. In september op het WK in Baku versloeg ik hem nog, al had hij nu een gedegen plan. Maar nog had ik moeten winnen. Na de reguliere tijd had hij twee straffen, het was voor mij genoeg geweest om die derde straf te forceren, maar in de golden score ging het alsnog fout. Het zit in mijn aard om aanvallend te judoën. In plaats van alles op die straf te zetten, wilde ik scoren. Dat was een verkeerde beslissing, want hij nam mijn aanval over en scoorde. Kleine foutjes worden op dit niveau worden genadeloos afgestraft. En ik had gek genoeg toch wel last van spanning. Normaal ben ik zo gefocust dat ik niets hoor op de mat, maar nu hoorde ik het publiek, de coach van de tegenstander. Zonde.”

Onderlinge strijd

Er was een minieme kans dat de broers Koffijberg elkaar zouden treffen in Den Haag, want ze komen uit in dezelfde gewichtsklasse. Beide mannen strijden met Tornike Tsjakadoea voor één olympisch ticket in Tokio in 2020 en wilden zich graag laten zien voor eigen publiek. Tot een onderling duel kwam het echter niet.