Roy van den Berg verlaat commerciële ploeg

De internationale wielrenfederatie UCI kondigde vorig jaar hervorming van de baankalender aan, met onder meer een Nations Cup in plaats van het wereldbekercircuit. Het is nog onduidelijk of daarin ook plaats in voor commerciële teams.



Vooruitlopend op het nieuwe seizoen heeft Van den Berg aangegeven zich volledig te willen gaan richten op de nationale selectie. Samen met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland veroverde Van den Berg in februari bij de WK in Berlijn de wereldtitel op de teamsprint. Nederland was voor het derde jaar op rij de beste op dat onderdeel.