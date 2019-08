Rugproblemen houden Kyrgios niet van ATP-overwinning

Video Deceptie volleybal­sters tegen Italië: missen eerste kans op ticket Spelen

De Nederlandse volleybalsters zijn er vanavond nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020. Het team van bondscoach Jamie Morrison verloor bij het OKT in Catania de beslissende wedstrijd van Italië. Het gastland was veel beter en won overtuigend in drie sets: 23-25, 17-25, 22-25.