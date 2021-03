Rus boekt knappe overwinning in Miami en beleeft primeur

Rus begon als underdog aan haar partij. Hoewel ze in 2018 nog in Acapulco van Bouzkova wist te winnen, won Rus slechts één van haar laatste zeven partijen. Bouzkova bereikte tien dagen geleden nog de halve finales van het WTA-toernooi in Guadalajara en stond een toernooi daarvoor nog in de finale in Melbourne.



Het begin was Bouzkova, die direct Rus brak en op 2-0 in games kwam. Daarna herpakte Rus zich en leverde Bouzkova maar liefst drie keer haar servicebeurt in: 3-6. In de tweede set was het verzet van Bouzkova gebroken en liep Rus rap uit tot 2-6. Een unicum, want voor het eerst in haar carrière heeft Rus de eerste ronde in Miami overleefd. Rus bereikte vier keer eerder het hoofdtoernooi maar won tot vandaag nog nooit een partij.



In de volgende ronde neemt Rus het op tegen de Griekse Maria Sakkari, die als 23ste geplaatst is. Kiki Bertens komt pas in de tweede ronde in actie.