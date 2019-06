Rus, Hogenkamp en Kerkhove door in kwalificatie Wimbledon

Lacruz naar kwartfina­le op EK na zege op Di Lernia

15:52 Bokser Enrico Lacruz is doorgedrongen tot de kwartfinale van de EK, die in Minsk tijdens de Europese Spelen worden afgewerkt. De geboren Arnhemmer was in de achtste finales van de klasse tot 64 kilogram te sterk voor Paolo Di Lernia. Hij versloeg de Italiaan met 3-2.