Rus in kwartfinale in Istanbul uitgeschakeld door Sakkari

PSV heeft Zoet terug

14:34 Doelman Jeroen Zoet is terug in de selectie van PSV, dat in de één na laatste ronde van de eredivisie zondag tegen ADO Den Haag speelt. De keeper ontbrak het vorige duel, bij VVV-Venlo, nadat het niet geheel fit uit het 'kampioensduel' met Ajax was gekomen.