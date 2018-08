Rus kan niet stunten tegen Cibulková op US Open

Bertens blij met 'lekker begin' in New York

22:10 Kiki Bertens reageerde redelijk nuchter na haar zege in de eerste ronde van de US Open op de Tsjechische Kristyna Pliskova. ,,Een lekker begin'', liet de als dertiende geplaatste tennisster uit Wateringen bij Eurosport weten. Ze zegevierde in twee sets: 6-0 en 7-5.