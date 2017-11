Rus met overmacht naar halve finales Taipeh

Rus treft morgen in de strijd om een plaats in de finale de Britse Naomi Broady. Eerder dit jaar was de 27-jarige Broady op het ITF-toernooi van Vancouver in twee sets de baas over de één jaar jongere speelster uit Monster. De Britse is de huidige nummer 122 van de wereld, Rus staat 45 plaatsen lager.