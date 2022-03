Rus Nikita Mazepin mag onder neutrale vlag blijven racen in Formule 1, maar niet in Groot-Brittannië

Nikita Mazepin hoeft voorlopig niet weg uit de Formule 1. De positie van de Russische coureur lag onder vuur vanwege de inval van zijn geboorteland in Oekraïne, maar autosportfederatie FIA heeft besloten het stoeltje van de Haas-coureur niet af te pakken. Wel moet hij onder een neutrale vlag gaan racen. In Groot-Brittannië daarentegen is de Rus niet welkom.

Dat is de conclusie na lang overleg van de World Motor Sport Council (WMSC) en de FIA. Eerder maakte de Formule 1 wel bekend de Grand Prix van Sotsji te schrappen van de kalender, waardoor ook de positie van Mazepin moest worden overwogen. Alle coureurs uit Rusland en Belarus mogen de komende periode weliswaar internationaal racen, maar alleen als dat gebeurt onder een neutrale vlag.



,,Zoals u weet, volgt de FIA ​​de ontwikkelingen in Oekraïne met verdriet en schok en ik hoop op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie’’, aldus FIA-president Ben Sulayem in het statement. ,,We veroordelen de Russische invasie van Oekraïne en onze gedachten zijn bij al degenen die lijden als gevolg van de gebeurtenissen in Oekraïne.’’

Mazepin mag echter blijven racen in 2022. Daarmee komt een einde aan dagenlange speculaties over de mogelijke noodgedwongen opvolging van Mazepin bij Haas. Mazepin is de enige Russische rijder in de belangrijkste raceklasse voor autocoureurs. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, dat een van de grootste sponsors is van Haas, het team van Mazepin. Het team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne de uitingen van Uralkali op de auto’s te verwijderen. Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf. Het is dan nog maar zeer de vraag of Mazepin überhaupt actief blijft voor Haas.

Quote We willen de motorsport­ge­meen­schap en onze collega’s over de hele wereld aanmoedi­gen om deze maatrege­len volledig te omarmen zodat we doen wat we kunnen doen om deze oorlog te beëindigen David Richards, voorzitter Motorsport UK

Groot-Brittannië

Ondanks het het besluit van de FIA is Mazepin in elk geval al niet welkom bij de GP van Groot-Brittannië. Motorsport UK heeft alle Russische motorsportcoureurs verboden om deel te nemen aan wedstrijden aldaar. David Richards, voorzitter van Motorsport UK, zou volgens de BBC al tegen het besluit van de FIA gestemd hebben. ,,Geen enkele Russische/Belarussische deelnemer of official mag deelnemen aan Britse motorsportevenementen. Er mogen ook geen Russische/Belarussische symbolen, kleuren, vlaggen worden weergegeven tijdens deze evenementen", zo luidt het statement.

,,Het is onze plicht om welke invloed dan ook te gebruiken om deze geheel ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne een halt toe te roepen. We willen de motorsportgemeenschap en onze collega’s over de hele wereld aanmoedigen om deze maatregelen volledig te omarmen zodat we doen wat we kunnen doen om deze oorlog te beëindigen", laat Richards weten.

