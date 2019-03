Rus plaatst zich niet voor hoofdtoernooi in Miami

Engelse voetbal­ster moet contract inleveren na racisme

17:01 Sophie Jones heeft haar contract bij de Engelse voetbalclub Sheffield United moeten inleveren. Dat is gebeurd nadat de 27-jarige aanvalster een schorsing van vijf duels had gekregen wegens racistisch gedrag ten opzichte van een tegenstandster in een wedstrijd in januari tegen Tottenham Hotspur.