Rus treft Russin in kwalificatie Roland Garros, Schoofs tegen Watson

Sloetski geeft Vitesse ‘goede kans’ op bereiken finale play-offs

18:00 Trainer Leonid Sloetski van Vitesse ziet de return tegen FC Groningen, morgen in Arnhem, in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal met vertrouwen tegemoet. ,,Ik geef ons een goede kans, de spelers gaan alles geven'', zegt de Russische coach. ,,We moeten dominanter en agressiever zijn. Je krijgt te maken met een tegenstander die gaat verdedigen. Zij gaan tegenhouden, wij gaan aanvallen en op zoek naar een doelpunt.''