Rus vergeet te verrassen tegen Stephens

Stephens won vorig jaar de US Open, maar was sindsdien een schim van zichzelf. Op het hardcourt in Mexico won de nummer dertien van de wereld voor het eerst sinds het grandslamtoernooi weer een wedstrijd.

In de tweede ronde tegen de Nederlandse nummer 123 van de wereldranglijst leek ze op weg naar opnieuw een nederlaag, maar Stephens werkte in de tiebreak van de tweede set een matchpoint weg en sloeg vervolgens toe. In de derde set was de tegenstand van Rus gebroken.

,,Ik wist vooraf al dat het een gevecht zou worden. Het is voor mij altijd lastig om tegen een linkshandige tennisster te spelen'', aldus Stephens. ,,Ik ben blijven knokken en wist de partij alsnog naar me toe te trekken. Ik heb al een tijdje niet meer gespeeld. Ik zie in mijn spel vooruitgang in vergelijking met mijn laatste optreden tijdens de Australian Open.''

Stephens schreef het toernooi van Acapulco twee jaar terug op haar naam. In de kwartfinales is de Zwitserse Stefanie Vögele haar opponente.