Rus verliest kansloos en loopt primeur mis

Arantxa Rus tennist al sinds 2007 op internationaal niveau. Ze won een hele rits toernooien op het lagere ITF-level, versloeg in 2011 in Kim Clijsters op Roland Garros en haalde bij datzelfde toernooi een jaar later de vierde ronde. Maar de laatste vier halen op een WTA-toernooi was altijd een brug te ver voor de Delftse.

Dat blijft dus nog even zo: Badosa was vanavond veel te sterk. Bij winst had Rus overigens mogelijk tegen een landgenote gespeeld. Kiki Bertens neemt het in de kwartfinale later vanavond op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini.