Rus wint opnieuw ITF-toernooi in Italië

Verstappen vierde in Bakoe, opnieuw een één-twee­tje voor Mercedes

19:27 De voorpret was leuker dan de uiteindelijk hoofdact. De Grote Prijs van Azerbeidzjan was er dit keer één zonder klappers, incidenten en verrassingen op het podium. Max Verstappen eindigde waar hij begon, op plek vier. Voor de vierde keer op rij scoorde Mercedes een één-tweetje. Nu was het weer Valtteri Bottas die won, voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.