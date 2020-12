Russell neemt plek in van Hamilton, Aitken maakt debuut en stapt in bij Williams

Dat Hamilton zou ontbreken, was al bekend. De wereldkampioen is positief getest op het coronavirus en mist hierdoor de voorlaatste race, in Bahrein. En mogelijk ontbreekt hij ook tijdens de slotrace in Abu Dhabi. Wie zou hem opvolgen en dat felgebeerde kuipje krijgen? De Belg Stoffel Vandoorne, de Brit Russell of misschien ‘supersub’ Nico Hülkenberg?



Twee dagen voor de start van de eerste vrije training is de kogel door de kerk: Russell neemt de plek in van de wereldkampioen. ,,Een enkeling heeft het geluk om te mogen rijden voor een Formule 1-team. Ik heb het geluk dat ik voor twee teams mag rijden. Ik ben ongelooflijk dankbaar", schrijft de Britse coureur op zijn Twitterkanaal.



Over zijn toekomst was hij duidelijk op het kanaal van Williams. ,,Ik blijf gewoon voor de volle honderd procent een coureur van Williams. Ik ga deze kans gebruiken om te leren van de beste, een betere coureur te worden en sterker terug te komen. Om daarna te vechten voor de punten en dit team naar de middenmoot te rijden. Dat is de plek waar we naartoe willen.”



Sinds 2010 is hij de vijfde coureur die in een Mercedes plaatsneemt en pas de derde Brit sinds Sir Stirling Moss en Lewis Hamilton. ,,Het is geen eenvoudige taak voor George om over te stappen van Williams naar de W11 (Hamiltons auto, red.), maar hij is klaar om te racen en beschikt over de juiste kennis. George heeft zijn fantastische vorm laten zien bij Williams en speelde een belangrijke rol in hun opmars and ik ben optimistisch dat hij zal behoorlijk zal presteren naast Valtteri (Bottas, red.), die hem onder zijn hoede zal nemen", schrijft Mercedes-baas Toto Wolff in een verklaring.