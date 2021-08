Russell over eventuele opvolger De Vries: ‘Hij verdient een plek in de Formule 1’

Mercedes kiest tussen de ervaren en betrouwbare ‘tweede man’ Bottas en het talent voor de toekomst Russell. Eigenlijk had de renstal de knoop in de zomerstop willen doorhakken, maar nu wordt dat september. ,,Ook in Zandvoort kondigen we niks aan”, wist Russell al. ,,Het is belangrijk om dingen goed te doen, in plaats van snel.”