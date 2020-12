Russell overtuigt en dat zien Bottas en Wolff ook: ‘Hij heeft de potentie om een ster te worden’

Door Arjan Schouten



Zag de Formule 1-kijker zondagavond een glimp van de toekomst van de sport, met George Russell in een glansrol namens Mercedes? Het had meteen iets vertrouwds, zo overtuigend stapte de coureur van Williams in de schoenen van Lewis Hamilton. Alleen gestuntel in de pitstraat én een leeglopende band hielden hem in Bahrein van de zege.