Russell voelt geen druk: Ga leren en proberen te genieten

Hij stond in de badkamer van zijn hotelkamer in Bahrein, maandagnacht rond een uur of twee. De telefoon rinkelde, de naam van Toto Wolff op het schermpje. De teambaas van Mercedes was kort en duidelijk tegenover George Russell. ,,Hij zei: ‘Lewis heeft corona, we willen dat jij gaat rijden’. Een slapeloze nacht volgde.”

Russell, die dit weekend Lewis Hamilton vervangt bij de tweede race in Bahrein, haalde het moment vandaag nog eens terug tijdens de persconferentie waarbij hij in Mercedes-kleding aanschoof naast Valtteri Bottas. De laatste 48 waren intens, vertelde Russell. ,,Alles is zo snel gegaan, ik heb zoveel mensen gesproken. Alleen op dinsdag heb ik al 64 telefoontjes gehad, zag ik net. Die dag was ik nog een beetje zenuwachtig of we er wel uit zouden komen met Williams, die ik enorm moet bedanken voor deze kans.”

In Bahrein mag hij zomaar de kampioensauto besturen, een droomscenario. Maar een sprookje wilde de jonge Brit (22) het niet noemen. ,,Dat is denk ik niet het juiste woord”, meende het Mercedes-talent, eerder reserve- en testcoureur voor de topstal. ,,Ik heb nooit gedroomd dat ik onder deze rare omstandigheden in die Mercedes zou belanden. Ik zie dit vooral als de zoveelste rare plotwending van een heel bijzonder 2020, waar we later allemaal op terugkijken als een wel heel bijzonder jaar.”

Contact met Hamilton is er nog niet geweest, vertelde Russell, die zelf ‘gebombardeerd is onder informatie en briefings’. Een helm moest gespoten worden, een race-overall ingevlogen en zijn drie jaar oude zitje moest ingemeten worden in de Mercedes. Met zijn 1.85 meter is hij fors langer dan Hamilton (1.74 m.). ,,Het was proppen, zeker met mijn grote voeten. Ik zou schoenen van een maatje kleiner kunnen gebruiken. Maar die pijn neem ik graag voor lief voor deze kans”

In Engeland wordt dit raceweekend al neergezet als de alles bepalende ‘showdown’ voor de toekomst van Russell, die al twee jaar worstelt met de Williams-bolide. Een topresultaat zou hem nog dichter bij een Mercedes-zitje voor 2022 kunnen brengen. ,,Zo kijk ik er zelf niet per se naar, omdat ik wil geloven dat een coureur over een heel seizoen wordt beoordeeld en niet op basis van één race”, aldus Russell. ,,Ik word er in extremis in gegooid. Heb twee jaar niet op de simulator van Mercedes gereden en heb nog zoveel te leren. Bovendien moet ik het opnemen tegen Bottas, wat ook niet makkelijk wordt. Dus ik voel geen druk, ga dit weekend in zonder verwachtingen en doelen. Ik voel ook niet dat die verwachtingen er zijn vanuit Mercedes of van Toto. Dit weekend draait volledig om leren. Dus ik ga m’n best doen en ik ga er ook van proberen te genieten.”

