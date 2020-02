Russen heersen in Calgary op 500 meter, Oranje stelt teleur

,,Dat was even heel erg schrikken", gaf Verbij in een eerste reactie bij de NOS toe. De 25-jarige sprinter van Team Reggeborgh erkende dat hij veel geluk had gehad. Zijn Russische tegenstander Artem Arefjev wist hem met een atletisch hoogstandje nog net te ontwijken. ,,Ja, hij loste het heel goed op", zei Verbij. ,,Ik hoop dat de fysieke schade meevalt bij mij. Ik zal hier en daar best een beetje beurs zijn en de stijfheid komt altijd later nog.”

Koelizjnikov ontbrak tijdens de eerste drie wereldbekerwedstrijden vanwege blessureleed. De drievoudige wereldkampioen wacht dit seizoen nog op zijn eerste zege op de 500 meter. Bij de vierde wereldbeker in Japan in december behaalde hij brons en zilver tijdens de twee races op de 500 meter.

Ntab finishte afgelopen zaterdag tijdens wedstrijden in Calgary nog in 34,16 en dat was tot vrijdag de beste seizoenstijd. Jesper Hospes reed in Canada de derde tijd in de B-divisie (34,70).