Russen heersen op 1000 meter, Nederlanders naast het podium

Otterspeer

Otterspeer liet vrijdag de 500 meter aan zich voorbijgaan. Hij had een lichte rugblessure opgelopen bij het strikken van zijn schaatsveters. Zaterdag reed hij met pijnstillers. ,,Ik voelde me een beetje dof'', liet Otterspeer weten.

Wereldkampioen Kjeld Nuis liet de EK in Rusland schieten. Nederlands kampioen Kai Verbij herstelt van een spierblessure die hij eind vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) opliep. Indien hij voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea niet tijdig topfit is, neemt Otterspeer zijn plek als eerste reserve op de olympische 500 en 1000 meter in. Bij dat scenario wil Krol zich niet neerleggen. De nummer drie van het OKT (op de 1000 meter) spant in dat geval een kort geding aan tegen de schaatsbond KNSB.