Russische ijshockeydoelman opgepakt voor ‘ontduiken dienstplicht’

De doelman van het Russische ijshockeyteam Ivan Fedotov is gearresteerd op verdenking van het ontduiken van de militaire dienstplicht. Hij is al afgevoerd naar de poolcirkel en bij een eenheid van de Russische marine ingedeeld.

De voormalig doelman (25) van CSKA Moskou werd afgelopen vrijdag al aangehouden in het ijsstadion Koeptjsino in Sint-Petersburg, zo ontdekte de plaatselijke nieuwssite Fontanka.ru. Hij werd vervolgens naar een militair rekruteringskantoor gestuurd, waar hij onwel werd. Een ziekenwagen bracht Fedotov naar het ziekenhuis. Volgens Fedotovs advocaat Aleksej Ponomarjov wegens ‘door stress veroorzaakte gastritis’. Zaterdag verdween de keeper van de radar en wist niemand waar hij zich bevond.

Totdat zondagavond het Russische staatspersbureau TASS meldde dat hij vermoedelijk zou gaan dienen op het Arctische eiland Nova Zembla. Op maandagochtend toonde de Russische sportjournalist Aleksej Sevtsjenko op zijn Telegramkanaal een foto van Fedotov die in de stad Severodvinsk, die in de noordelijke regio Archangelsk zou zijn genomen.

,,Op dit moment is Ivan in de marine-opleiding in Severodvinsk. Je kunt niet zeggen dat hij ronduit depressief is. Ik hoop dat hij mag trainen en fit kan blijven’’, schrijft Sevtsjenko erbij als commentaar. Op de foto is Fedotov daadwerkelijk zichtbaar.

Gezondheidsklachten

Advocaat Ponomarjov zegt geen informatie te hebben over de huidige gezondheidstoestand van Fedotov. Die is volgens de raadsman voorgeleid aan een militaire medische commissie voor een keuring. De hockeyspeler stelde daar over officiële documenten te beschikken, waarin staat dat hij ‘van kinds af aan problemen had met de wervelkolom en voeten’. De commissie zou zijn klachten hebben genegeerd.

Het Arctische gebied is voor Russische rekruten geen populaire regio om te dienen, vanwege de kou en de duisternis in de winter. Sommigen worden er voor straf naar toegestuurd, zoals politieke dissidenten. De kans dat Fedotov naar Oekraïne moet om te vechten, is niet groot. De Russische wet verbiedt de inzet van dienstplichtingen in oorlogsgebieden.

President Vladimir Poetin, die eind februari troepen naar Oekraïne stuurde, gaf in mei opdracht voor een oproep aan bijna 135.000 dienstplichtigen om op te komen.

Militaire oorsprong

CSKA Moskou is van oudsher de ijshockeyclub van het leger. Daardoor zijn de spelers officieel militair, wellicht een reden waarom Fedotov is opgepakt en naar de kazerne gestuurd, suggereren Russische media. Ontduiking van de militaire dienst kan worden bestraft met maximaal zeven jaar gevangenisstraf. Militaire dienst is verplicht voor mannen tussen 18 en 27 jaar in Rusland.

Opvallend is dat Fedotovs contract bij CSKA op 30 april is geëindigd. Fedotov tekende in mei een proefcontract bij de Philadelphia Flyers in de Verenigde Staten, nadat hij was geselecteerd in de 2015 Entry Draft. Dat is een selectieprocedure voor ijshockeyers, geboren tussen 1 januari 1995 en 15 september 1997. Algemeen directeur Chuck Fletcher van de Philadelphia Flyers zei op de hoogte te zijn van de berichten van Fedotovs detentie. ,,We onderzoeken de situatie.’’

De Amerikaanse National Hockey League heeft de banden met Rusland verbroken, vanwege militaire campagne in Oekraïne, hoewel het enkele tientallen Russische staatsburgers niet heeft verboden om in Amerikaanse teams te spelen.

Fedotov leidde CSKA Moskou vorig seizoen naar de kampioenstitel van de KHL en het Russische Olympische team begin dit jaar naar een zilveren medaille op de Spelen van Peking. Of Fedotovs aanhouding en afvoer naar het leger verband houdt met het feit dat hij komende herfst naar de VS wilde afreizen, is niet duidelijk.

