Rustig een balletje trappen, dat kan Leclerc straks vergeten

Door Arjan Schouten



Geen mooiere paddock in de Formule 1 om eens een wandelingetje te maken dan die in Abu Dhabi. Je komt er altijd wel iets opzienbarends tegen. Mooie vrouwen, ja, dat ook. De contrasten tussen het oosten en het westen. Enorme jachten met feestende lui, die de race de race laten. Sjeiks. Emirs. Een prins zelfs, die van Spanje. Een topwielrenner: Mark Cavendish. Celebs genoeg, zoals Spice Girls Gerri Halliwell. Maar het mooiste trof ik helemaal achterin de paddock aan, achter Team Villa 17. Die van Sauber. Aan de waterkant stond Charles Leclerc lekker een balletje te trappen met zijn engineer. Beetje hooghouden, hakjes, een paar hoogstandjes, dat werk. Volledig relaxt, een half uur voor die voor hem prima kwalificatie. Zonder fans in de buurt, zonder handtekeningenjagers, die allemaal rond de villa’s van Mercedes, Ferrari en Red Bull zwerven. Als een verdwaalde Formule 2-coureur, zo werd hij met rust gelaten. Ik gaf hem een compliment door hem te vertellen hoe multigetalenteerd hij toch is. Pardoes schoot hij bijna de bal in de jachthaven en corrigeerde hij me. ,,O nee, nee. Ik ben véél beter in racen.‘’, zo reageerde hij, lachend.