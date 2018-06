Rustige tweede training Verstappen, Hamilton de snelste

Max Verstappen heeft de derde tijd genoteerd in de tweede vrije training van de Grand Prix van Frankrijk. In een sessie die voor de Nederlander rustig verliep na het technische euvel van eerder vandaag, kwam hij tot een tijd van 1.33.271.

Met die tijd was Verstappen nipt sneller dan in de ochtend (1.33,331). Lewis Hamilton was 0,732 sneller dan de Nederlander, die ook nog zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich moest dulden. De Mercedes-coureur kwam tot 1.32,539 en was daarmee iets langzamer dan in de eerste training.



Halverwege werd de sessie kort onderbroken toen Sergio Perez de controle over zijn Force India verloor en daarbij een band verloor. De wedstrijdleiding besloot code rood af te geven, waardoor iedereen zijn training kort moest afbreken.