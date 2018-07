Rutjes en Rutjes al in Parijs, Morata dolgelukkig na geboorte tweeling

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Morata dolgelukkig na geboorte tweeling

Álvaro Morata is vandaag vader geworden, en hij kon niet gelukkiger zijn. Zijn vrouw, het Italiaanse model Alice Campello, beviel eerder vandaag van een tweeling. ,,Ik heb geen woorden om je genoeg te kunnen bedanken. Bedankt voor voor het mooiste cadeau in de wereld. De afgelopen maanden heb je als een leeuwin gevochten en ik kon niet trotser op je zijn. Alle nachten in het ziekenhuis, dagen van uitdroging, hele dagen samen in bed zonder dat je kon bewegen... maar dan eindelijk is de dag aangekomen en het was het allemaal waard'', aldus de Chelsea-spits op Instagram, poserend met zijn vrouw en kinderen. Ook bedankte hij nog al het ziekenhuispersoneel voor hun goede zorgen.

Rüdiger zorgt voor vertier in het vliegtuig

De sfeer zat er bij Chelsea prima in na de overwinning (weliswaar na strafschoppen) tegen Internazionale, gisteravond in de International Champions Cup. Spits Tammy Abraham filmde hoe zijn Duitse ploeggenoot Antonio Rüdiger zijn moves showde in het vliegtuig en zorgde voor wat 'in-flight entertainment'.

Dirkse van den Heuvel een echte leeuwin

Oranje-captain Carlien Dirkse van den Heuvel (31) speelt vanmiddag (13.00 uur) op het WK hockey tegen Italië haar 200ste interland. Dat ze een echte leeuwin is bewijst deze foto van haar teamgenoot Eva de Goede wel.

Alaphilippe slaapt met zijn fiets

Er wordt vaak gezegd dat een wielrenner één moet zijn met zijn fiets. Julian Alaphilippe, de Franse renner van Quick-Step, neemt dat wel heel serieus. De winnaar van de bolletjestrui sliep in aanloop naar de slotdag van de Tour de France samen met zijn fiets.

FC Barcelona-speelsters ontmoeten Julia Roberts

Niet alleen het mannenteam van FC Barcelona is momenteel in de Verenigde Staten. Ook het vrouwenteam van de Spaanse topclub werkt hier toe naar het nieuwe seizoen. Afgelopen nacht waren Lieke Martens en haar teamgenoten aanwezig bij FC Barcelona - Tottenham Hotspur in de Rose Bowl, Pasadena. Julia Roberts, ook een voetballiefhebster, wilde graag met de speelsters van Barcelona op de foto.

Nederlandse rechtsbuitens in Miami

Ook het vrouwenteam van de Franse topclub Olympique Lyon, winnaar van de Champions League, is momenteel op trainingskamp in de Verenigde Staten. In Miami liep Shanice van de Sanden gisteravond Arjen Robben tegen het lijf. De twee Nederlandse rechtsbuitens maakten uiteraard even een praatje met elkaar.

Rutjes en Rutjes zijn al in Parijs

De renners in de Tour de France vliegen straks pas vanuit de Pyreneeën naar Parijs, maar Lavezzi Rutjes en zijn vader Nathan zijn al in de Franse hoofdstad. In de gele trui en bolletjestrui halen ze Tom Dumoulin en al die andere renners vanmiddag laat als helden binnen op de Champs-Élysées.

Hamburgers en bier bij Team Sky

Voor de zesde keer in zeven jaar tijd gaat vandaag een wielrenner van Team Sky de Tour de France winnen. Na Bradley Wiggins (2013) en Chris Froome (2015, 2016, 2017) is het nu de beurt aan Geraint Thomas. Dat werd gisteravond in het hotel van Team Sky al even gevierd met bier en hamburgers, zo liet de Pool Michal Kwiatkowski zien.

