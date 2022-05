Ruud Alferink, de voorzitter van SDOL die in de dug-out zit in plaats van in de bestuurskamer

,,Ik vind eigenlijk dat het vooral over de spelers en de wedstrijd moet gaan”, stelt de kersverse voorzitter van SDOL wanneer hij gevraagd wordt voor een interview. ,,Als bestuurder moet je niet al te veel op de voorgrond treden.” Het tekent de bescheidenheid van de Luttenberger. Toch gaat Alferink in zijn bescheidenheid voorbij aan het volgende: zijn aanstelling als voorzitter is een zeldzaamheid binnen het amateurvoetbal. Het was de wil om iedere zondag ‘met de jongens’ mee te kunnen waardoor de dubbelfunctie van Alferink ontstond. ,,Toen ze me vroegen om voorzitter te worden was het voor mij een voorwaarde dat ik assistent kon blijven bij het eerste elftal. Zondag langs het veld met de jongens, dat wil ik niet opgeven.”