Ruud Boymans duikt op bij Almere City

,,We kennen allemaal de kwaliteiten van Ruud, wanneer hij fit is", zei technisch directeur Robert Maaskant. ,,Dit heeft hij op het hoogste niveau van Nederland laten zien. Na zijn revalidatie kan hij een grote rol van betekenis voor ons spelen.”



Boymans speelde in Nederland onder meer voor VVV-Venlo, AZ en FC Utrecht. In 2016 verkaste hij naar Dubai, waarna hij uit beeld verdween.



Almere City is nog in de race voor promotie naar de eredivisie. De club speelde de eerste wedstrijd in de play-offs, bij SC Cambuur, gelijk: 2-2.