Ruud en Tsitsipas bezorgen Team Europa voorsprong op Laver Cup, activist steekt zichzelf in brand

Na de zege van Ruud won ook Stefanos Tsitsipas zijn partij. De 24-jarige Griek won met 6-2, 6-1 van de zes jaar oudere Argentijn Diego Schwartzman. Tijdens de partij heeft een activist zichzelf op de baan, mogelijk onbedoeld, in brand gestoken. Bij het begin van de tweede set kwam een man de hardcourtbaan van The O2 in Londen op, met een aansteker in zijn hand. Hij had ook waarschijnlijk een brandbaar goedje bij zich, want zowel de baan als zijn rechterarm vatte even vlam.



Het vuur was al snel weer gedoofd, waarna de man door beveiligers werd afgevoerd. De Argentijn Schwartman liet de organisatie nog even naar de baan kijken, waar wat brandschade was ontstaan. Met een natte doek werd de baan schoongemaakt. De partij kon daarna verdergaan. De man die voor het begin van de tweede set de baan betrad, had een wit T-shirt aan met daarop in zwarte letters een tekst. Daarop leek een protest tegen het gebruik van privévliegtuigen te staan. Heel wat tennissers die meedoen aan de Laver Cup zijn met privéjets naar Londen gereisd.