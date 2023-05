Rybakina wint in Rome na blessure Kalinina

Spelers PEC Zwolle genieten van huldiging: ‘Ziet wat onze terugkeer met mensen doet’

Geen kampioenschap, maar toch genieten de spelers van PEC Zwolle volop van de sfeer in Park de Wezenlanden tijdens de huldiging van zaterdagavond. Het is de afsluiting van het seizoen, voordat de selectie samen naar Ibiza gaat. ,,Daar gaan we een paar dagen lekker rusten, of juist niet.”