Sabalenka met veel moeite naar halve finales Rosmalen

Landenteams Danny Noppert en Dirk van Duijvenbo­de treffen Brazilië: check hier alle teams op de World Cup of Darts

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode nemen het in de eerste ronde van de World Cup of Darts op tegen Brazilië. Het Braziliaanse team wordt gevormd door Diogo Portela en Artur Valle. Het toernooi wordt gehouden van 16 tot en met 19 juni in Frankfurt.

9 juni