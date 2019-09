Sabalenka weer via Barty naar finale Wuhan

Sabalenka had in de derde ronde al gewonnen van Kiki Bertens. De 21-jarige tennisster uit Minsk schreef het toernooi van Wuhan vorig jaar op haar naam. Ook toen versloeg ze Barty, destijds de nummer 17 van de wereld, in de halve finales.



Sabalenka was vervolgens in de eindstrijd te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland. Dit jaar veroverde de Wit-Russin in Shenzhen haar derde WTA-titel.