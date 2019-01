Sabalenka wint derde WTA-titel in Shenzhen

Sabalenka had in de Chinese ochtend een uur nodig om met Wang af te rekenen: 6-2 6-1. Riske was sneller klaar, want ze zag de Russische Vera Zvonareva kort na het begin van de tweede set opgeven. Zvonareva, ooit de nummer 2 van de wereld, had de eerste set al met 6-0 verloren. In de finale had de als eerste geplaatste Sabalenka het lastig met Riske, die de eerste set won (6-4) en de tweede pas na een tiebreak (7-6(2)) verloor. Sabalenka besliste de partij in de derde set na 2 uur en 9 minuten in haar voordeel: 6-3.